GG Jackson, alero de los Memphis Grizzlies de la NBA de 21 años de edad, tiene una fractura en el pie izquierdo que requerirá cirugía y será baja en la NBA .

Los Grizzlies anunciaron el lunes que Jackson se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el primer cuarto de la victoria por 129-110 sobre los Brooklyn Nets el sábado. Los Grizzlies indicaron que anunciarán el plazo de recuperación de Jackson tras la cirugía.

Jackson, de 21 años, ha promediado 6,7 puntos y 3 rebotes en 15 minutos en los 12 partidos que ha disputado esta temporada. La temporada pasada jugó 55 partidos y anotó 12,5 puntos por encuentro.

Los Grizzlies también informaron que el escolta Scotty Pippen Jr. estará de baja semana a semana mientras se recupera de una hernia discal lumbar. Pippen jugó por última vez el 29 de octubre y ha promediado 6,4 puntos en 16 minutos en cinco partidos.

FUENTE: NBA