Los Cerveceros barren a los Dodgers y avanzan a la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros de Milwaukee se coronaron campeones de la Liga Nacional luego de 44 años de espera tras vencer 6-4 a los Dodgers haciendo una histórica e inesperada barrida a los bicampeones de la MLB.

Los Dodgers salieron al juego intentando evitar la barrida y anotaron en la baja del segundo episodio con imparable de Andy Pages para que Tucker fuera a home y Shohei Ohtani acabara su mala racha de 25 juegos sin conectar cuadrangular y lo hizo con dos a bordo.

En la alta del cuarto episodio, Jake Bauers conectó un doble para que Turang y Contreras anotaran las dos primeras carreras de los Cerveceros. La pesadilla fue en el quinto episodio, David Hamilton pegó un imparable y Felick anotó la tercera, se llenaron las almohadillas y de caballito anotó Hamilton.

Garrett Mitchell conectó cuadrangular en solitario para irse adelanta en la pizarra y poner a los Dodgers contra las cuerdas.

Cerveceros vuelven a una Serie Mundial

Los bicampeones no reaccionaron y en la alta del noveno David Hamilton nuevamente con otro cuadrangular para así ganar el título de la Liga Nacional.

Los Cerveceros de Milwaukee jugarán la Serie Mundial 2026 a partir del próximo viernes 23 de octubre, abriendo la acción en el American Family Field gracias a tener la ventaja de la localía por su récord general en las Grandes Ligas.

El rival se definirá entre los Tampa Bay Rays y los Guardianes de Cleveland de la Liga Americana.

Será la segunda aparición de los Cerveceros en una Serie Mundial, su primera fue en 1982 ante San Luis y quieren su primer título en la historia.