NFL Fútbol Americano NFL -  9 de octubre de 2026 - 10:58

NFL: Resultados de la semana 5 en la National Football League

Repasa a continuación los resultados al completo de la semana 5 de la National Football League (NFL).

NFL: Resultados de la semana 5 en la National Football League

NFL: Resultados de la semana 5 en la National Football League

FOTO: IA

La semana cinco de la National Football League (NFL) sigue en acción con 15 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.

Semana 5— Partidos de la NFL

Jueves 9 de octubre

  • Cowboys 16-24 Buccaneers

Domingo 11 de octubre

  • Jaguars vs. Eagles — 8:30 a. m.
  • Commanders vs. Giants — 12:00 p. m.
  • Jets vs. Browns — 12:00 p. m.
  • Steelers vs. Colts — 12:00 p. m.
  • Titans vs. Texans — 12:00 p. m.
  • Saints vs. Vikings — 12:00 p. m.
  • Patriots vs. Raiders — 12:00 p. m.
  • Miami Dolphins vs. Cinccinati Bengals — 12:00 p. m. Partido en vivo por RPC
  • Packers vs. Bears — 12:00 p. m.
  • Chargers vs. Broncos — 3:05 p. m.
  • Cardinals vs. Lions — 3:25 p. m.
  • Seahawks vs. 49ers — 3:25 p. m.
  • Falcons vs. Ravens — 7:20 p. m.

Lunes 12 de octubre

Rams vs Bills a las 7:15 P.M.

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