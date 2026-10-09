NFL: Resultados de la semana 5 en la National Football League

La semana cinco de la National Football League (NFL) sigue en acción con 15 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.
- Cowboys 16-24 Buccaneers
Domingo 11 de octubre
- Jaguars vs. Eagles — 8:30 a. m.
- Commanders vs. Giants — 12:00 p. m.
- Jets vs. Browns — 12:00 p. m.
- Steelers vs. Colts — 12:00 p. m.
- Titans vs. Texans — 12:00 p. m.
- Saints vs. Vikings — 12:00 p. m.
- Patriots vs. Raiders — 12:00 p. m.
- Miami Dolphins vs. Cinccinati Bengals — 12:00 p. m. Partido en vivo por RPC
- Packers vs. Bears — 12:00 p. m.
- Chargers vs. Broncos — 3:05 p. m.
- Cardinals vs. Lions — 3:25 p. m.
- Seahawks vs. 49ers — 3:25 p. m.
- Falcons vs. Ravens — 7:20 p. m.
Lunes 12 de octubre
Rams vs Bills a las 7:15 P.M.