MLB: Daniel Espino lanza fuego con 8 pitcheos que superaron las 100 mph vs Tampa Bay

El panameño Daniel Espino sigue demostrando la potencia de su brazo en la postemporada de las Grandes Ligas ( MLB ). En la victoria de los Guardianes de Cleveland por 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay, en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el derecho volvió a imponer respeto con su recta de alta velocidad en el Progressive Field.

De los 12 lanzamientos que realizó Espino en la sexta entrada, ocho superaron las 100 millas por hora , una muestra de la explosividad que caracteriza al lanzador panameño en esta instancia decisiva.

Además, su recta de cuatro costuras está promediando 1.1 millas por hora por encima de su velocidad promedio anual, un dato que resalta el nivel de potencia que ha mostrado en esta etapa de la temporada.

Trabajo de Daniel Espino vs Rays - MLB

Espino ha enfrentado a Tampa Bay en dos ocasiones durante esta serie de campeonato. El lunes 12 de octubre trabajó un episodio en el que recetó tres ponches a Yandy Díaz, Jonathan Aranda y Junior Caminero, mientras que este 15 de octubre lanzó una entrada y sumó otro abanicado.

Con este triunfo, Cleveland tomó ventaja de 2-1 en la serie, en una batalla en la que el brazo del panameño continúa siendo un factor de impacto para los Guardianes.