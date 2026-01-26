Seahawks vs Patriots: ¿Cuándo se disputa el Super Bowl LX de la NFL?

El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), hogar de los San Francisco 49ers entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Los New England Patriots vencieron este domingo a los Denver Broncos por 7-10 y sellaron el pase a su duodécimo Super Bowl en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que prácticamente anuló el juego en la segunda mitad.

Los Patriots nunca habían ganado una eliminatoria en Denver. Los Broncos habían logrado la victoria en los cuatro precedentes, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.

Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots -nadie ha disputado tantos-, que buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado de la historia.

Seahwks en un partidazo

Los Seattle Seahawks se impusieron por 31-27 a Los Ángeles Rams y se clasificaron para el Súper Bowl del próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, en el que se medirán con los New England Patriots.

El mariscal de campo Sam Darnold disputó el mejor partido de su carrera y lanzó para 346 yardas, con tres pases de anotación, para dar a los Seahawks el billete para su primer Súper Bowl en diez años.

