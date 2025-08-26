Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron

La estrella del Pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se comprometieron y dieron la noticia con unas fotos tiernas en sus redes sociales este martes.

La cantante tuvo show en el Arrowhead Stadium de Kansas City, la casa de los Chiefs y el jugador de la NFL asistió donde confesó que intetnó acercarse para darle una pulsera de la amistad con su número.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El romance de Taylor Swift y Travis Kelce

Luego de varios rumores de que ya se estaban relacionando, en septiembre de 2023 se vieron juntos, cuando Taylor Swift asistió a un partido de los Chiefs y fue vista irse junto al jugador.

En diciembre de 2023 confirmaron que estaban teniendo una relación pero que su primera cita no fue en un juego de NFL.

En el 2024 la cantante viajó al Super Bowl para apoyar a su novio que se coronó campeón con su equipo.

Finalmente este 26 de agosto ambos compartieron fotos anunciado su compromiso.