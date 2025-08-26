Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron

La estrella del Pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se comprometieron y dieron la noticia con unas fotos tiernas en sus redes sociales este martes.
El romance de Taylor Swift y Travis Kelce
Luego de varios rumores de que ya se estaban relacionando, en septiembre de 2023 se vieron juntos, cuando Taylor Swift asistió a un partido de los Chiefs y fue vista irse junto al jugador.
En diciembre de 2023 confirmaron que estaban teniendo una relación pero que su primera cita no fue en un juego de NFL.
En el 2024 la cantante viajó al Super Bowl para apoyar a su novio que se coronó campeón con su equipo.
Finalmente este 26 de agosto ambos compartieron fotos anunciado su compromiso.