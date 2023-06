Aldrith Quintero se despide del Alhama ElPozo

"Solo me queda agradecer al por darme la oportunidad de cumplir uno de mis mayores sueños en jugar primera división de España Gracias a mis compañeras por acogerme de la mejor manera de cada una me llevo algo aprendido también quiero darles las gracias al cuerpo técnico por ayudarme a crecer como jugadora y sobre todo quiero agradecerle a la afición por todo el apoyo y cariño que me brindó desde el día uno hasta el último partido", escribió la volante panameña Quintero.

La ex del Tauro agregó: "Quiero también disculparme con todos ustedes por no cumplir el objetivo de la temporada de mantener la categoría me disculpo porque mis compañeras y ustedes no se lo merecían pero es fútbol unas veces ganas y otras pierdes pero se que van a volver a primera porque el Alhama siempre lucha hasta el final".