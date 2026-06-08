Panamá Femenina revela XI para segundo amistoso vs Jamaica FOTO: FPF

Luego de llevarse la victoria en el primer partido de preparación con gol de Shania Hayles, Jamaica se vuelve a enfrentar a la Selección de Panamá femenina en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).

Las dirigidas por Toña Is esperan sacar un resultado positivo en casa en el segundo choque amistoso entre ambas selecciones.

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