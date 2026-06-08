Panamá Femenina revela XI para segundo amistoso vs Jamaica

Luego de llevarse la victoria en el primer partido de preparación con gol de Shania Hayles, Jamaica se vuelve a enfrentar a la Selección de Panamá femenina en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm).
Este amistoso forma parte de la preparación estratégica del equipo con miras a su próximo gran reto internacional ante Canadá en el mes de noviembre, correspondiente a las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
Alineación de Panamá Femenina vs Jamaica
Yenith Bailey, Hilary Jaén, Arlen Hernández, Carina Baltrip Reyes, Wendy Natis, Deysiré Salazar, Ericka Araúz, Sherline King, Riley Tanner, Carmen Montenegro y Aldrith Quintero.