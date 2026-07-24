El renovado Estadio Armando Dely Valdés vuelve a abrir sus puertas en Colón

El presidente de la República, José Raúl Mulino , hizo entrega del renovado Estadio Armando Dely Valdés , una obra emblemática que fortalece la infraestructura deportiva de la provincia de Colón y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el rescate de proyectos de alto impacto para la juventud y el deporte panameño. Con esta obra, que representó una inversión de B/.7,116,431.19, se beneficia a una población de más de 280 mil personas en la provincia de Colón.

La obra incluyó nuevas graderías con capacidad de 1,500 butacas y la rehabilitación integral del estadio, devolviendo a la provincia de Colón un escenario moderno y funcional para el desarrollo del fútbol y el atletismo.

“Este estadio era otra deuda pendiente con ustedes. Estamos pagando compromisos de otros, pero lo hacemos con orgullo, porque no me interesa quién la prometió, sino quiénes la van a usar y disfrutar: ustedes”, manifestó el presidente Mulino durante el acto.

Invitado especial en el Estadio Armando Dely Valdés

A la ceremonia asistieron reconocidas figuras del deporte colonense, entre ellas Armando Dely Valdés Jr., hijo del histórico futbolista panameño que da nombre al estadio, quien ofreció un emotivo mensaje en honor al legado de su padre y al significado que representa esta obra para la provincia.

FUENTE: PANDEPORTES