Adalberto Carrasquilla concreta asistencia pero a Pumas le empatan sobre el final

En estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México, José Macías, con un tiro en el área al minuto 86, marcó por los Pumas tras asistencia de Adalberto Carrasquilla , pero sobre el final del partido Tigres igualó las acciones con un tanto del argentino Ángel Correa.

Al 90+2, Keylor Navas, portero costarricense de los Pumas, le tapó un penal al argentino Nicolás Ibáñez; Ángel Correa fue por el rebote y firmó el 1-1 para los Tigres que quedaron con 16 unidades.

"Coco" ingresó desde la banca, completó el cien por cientos de sus pases (7), 11 toques de balón. recibió una falta, dos posiciones perdidas, una falta cometida, 2 pases en el último tercio.

Los Pumas llegaron a 13 puntos en la séptima posición, se mantienen a tres puntos de Tigres que suma 16.

El próximo partido será ante Juárez de José Luis Rodríguez el martes 23 de septiembre a las 10:00 P.M.