Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en la Liga MX?

Adalberto Carrasquilla viene de ser protagonistas con Pumas luego de anotar el gol en el empate en la primera jornada de la Liga MX ante Querétaro.
Números de Adalberto Carrasquilla
Coco jugó los 90 minutos y fue uno de los más destacados en la cancha pese el empate de su equipo.
- 48/60 80% en pases precisos
- 10 de 17 duelos ganados
- 5 de 11 duelos en el suelo
- 5 de 6 duelos aéreos
- 8.9 en la puntuación de Sofascore.
Su rival de turno será Tigres que viene de ganar 2-1 ante el Atlético San Luis con doblete de Marcelo Flores.
¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?
El equipo de Adalberto Carrasquilla vuelve a jugar el próximo miércoles 14 de enero a las 10:06 P.M. en el Estadio Universitario de la UANL ante Tigres.