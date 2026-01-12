Adalberto Carrasquilla: ¿Cuándo vuelve a jugar Pumas en la Liga MX? FOTO / Pumas

Adalberto Carrasquilla viene de ser protagonistas con Pumas luego de anotar el gol en el empate en la primera jornada de la Liga MX ante Querétaro.

Jugando como local, Pumas inició ganando con un gol de "Coco" luego de un remate desde fuera del área que pegó en un defensor, desvió la trayectoria del disparo y descolocó al portero que no pudo llegar a tiempo para detenerlo.

Números de Adalberto Carrasquilla

Coco jugó los 90 minutos y fue uno de los más destacados en la cancha pese el empate de su equipo.

48/60 80% en pases precisos

10 de 17 duelos ganados

5 de 11 duelos en el suelo

5 de 6 duelos aéreos

8.9 en la puntuación de Sofascore.

Su rival de turno será Tigres que viene de ganar 2-1 ante el Atlético San Luis con doblete de Marcelo Flores.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

El equipo de Adalberto Carrasquilla vuelve a jugar el próximo miércoles 14 de enero a las 10:06 P.M. en el Estadio Universitario de la UANL ante Tigres.