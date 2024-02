Adalberto Carrasquilla lloró por la muerte de Luis Matador Tejada

“Lo último que recuerdo de él fue en diciembre que le di un abrazo y la verdad que le dije gracias, eres el mejor. Y él me entregó un premio como el mejor jugador del extranjero de Panamá. Y me quedaré con ese abrazo y con todo lo que él mostró para Panamá. De verdad que no lo creo", señaló "Coco" prácticamente llorando.

Adalberto Carrasquilla le cuesta creerlo

Carrasquilla debutó en Tauro FC, mismo club que vio dar sus primeros pasos al "Matador".

"Todavía no lo creo la verdad, se me erizaba la piel. Antes veía un video de él cuando en la Copa de Oro, la semifinal, cómo celebró en un restaurante mi gol que pasamos a la Final y no lo quiero ni pensar porque me trae recuerdos", añadió el futbolista del Houston Dynamo.