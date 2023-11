Adalberto Carrasquilla: "Queremos el partido, iremos con todo"

"Es el partido más importante de la temporada, pienso que el grupo llega bien, con confianza a pesar del último partido, estaba en las probabilidades de perder el partido, creo que los tuvimos controlado, podiamos ganarlo, pero si me quedo con la confianza del equipo, creo que no hay duda, queremos el partido, iremos con todo", expresó Adalberto Carrasquilla.

El "Coco" Carrasquilla dijo que no puede tener ningún descuido por ser un partido de playoffs y que deben estar concentrado los noventa minutos para no darle "vida" a los equipos de que te puedan hacer daño. "Un "descuidón" nos complica el partido y ahora nos tenemos que jugar el tercer partido cuando no había necesidad", añadió el mediocampista.

"Hemos dado un paso imporatante y de aquí en adelante será gananacia para el club, queremos seguir generando esa posibilidad de llegar más lejos pero la presión se la dejamos a los equipos que están acostumbrados a jugar estos partidos", destacó Carrasquilla.

¿Cuándo se juega el tercer partido entre Houston Dynamo y Real Salt Lake?

El decisivo tercer partido se disputará el sábado 11 de noviembre desde las 6:00 p.m. en el Shell Energy Stadium para definir el equipo que clasifique a las Semifinalistas de la Conferencia Oeste en la MLS.