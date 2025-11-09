Adalberto Carrasquilla: "Quiero pedirle disculpas a Kevin Mier"

Adalberto Carrasquilla fue protagonista del triunfo de Pumas ante Cruz Azul en la última fecha de la Liga MX donde fue parte fundamental en los goles de su equipo y también en una jugada polémica con el portero Kevin Mier.
"Primero que todo quiero pedirle disculpas a Kevin porque sé que mi intensión nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada y bueno, lo que el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fui con mala intensión y el al final me queda pegando...a pesar de la jugada quiero pedir una disculpa porque sé que es un jugador de selección y no fue la intensión, la verdad que en esa parte me voy muy triste porque no sé que tiene y me gustaría disculparme frente a él", dijo "Coco" a TUDN tras el partido.
