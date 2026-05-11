Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Qatar

La selección de Qatar llegará al Mundial 2026 con una generación experimentada que mezcla talento ofensivo, futbolistas consolidados en Asia y varias piezas jóvenes que han comenzado a destacar bajo el mando del técnico español Julen Lopetegui.

El gran referente del equipo sigue siendo Akram Afif . El atacante de Al Sadd es considerado la principal figura del fútbol catarí y uno de los mejores jugadores de Asia en la actualidad. Afif fue pieza clave en la conquista de las Copas Asiáticas de 2019 y 2023, además de convertirse en el líder ofensivo de Qatar durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Además, fue nominado nuevamente al premio de Jugador Asiático del Año, galardón que ya ganó en dos ocasiones.

Otro nombre fundamental es Almoez Ali, delantero histórico de la selección catarí. El atacante continúa siendo el máximo referente en el área gracias a su capacidad goleadora y su experiencia internacional. Su sociedad con Afif ha sido una de las claves del crecimiento de Qatar en los últimos años y nuevamente será una de las principales armas ofensivas del equipo en Norteamérica 2026.

En defensa destaca Lucas Mendes, central brasileño nacionalizado catarí que aporta liderazgo, juego aéreo y experiencia. Lopetegui ha depositado gran confianza en él para ordenar una zaga que sufrió bastante durante el Mundial de 2022. Junto a él aparecen jugadores veteranos como Boualem Khoukhi y Pedro Miguel, quienes continúan siendo piezas importantes dentro de la estructura defensiva.

En el mediocampo, Qatar cuenta con la experiencia de Karim Boudiaf y Assim Madibo, jugadores fundamentales para darle equilibrio al equipo. Madibo, especialmente, se ha convertido en uno de los mediocampistas más importantes del conjunto asiático gracias a su capacidad de recuperación y despliegue físico.

Otro futbolista que aporta jerarquía es Hassan Al-Haydos, histórico capitán de la selección y jugador con más partidos internacionales en la historia del país. Aunque había anunciado su retiro internacional, Lopetegui logró convencerlo de regresar para aportar experiencia y liderazgo rumbo al Mundial.

Jugador revelación de la Selección de Qatar

La gran revelación del equipo es Jassem Gaber. El joven mediocampista y defensor de Al Rayyan ha sido señalado como una de las nuevas caras del fútbol catarí y uno de los jugadores con mayor crecimiento durante el último año. Con apenas 24 años, destaca por su potencia física, recuperación de balón y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el mediocampo y la defensa. Muchos lo consideran el futbolista que puede marcar la transición generacional del equipo tras el Mundial 2026.

Además de los nombres ya consolidados, Lopetegui también ha comenzado a darle oportunidades a jóvenes como Guilherme Torres y Ahmed Al Ganehi, quienes forman parte de la renovación progresiva del plantel catarí.