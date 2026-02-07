LALIGA Fútbol Internacional -  7 de febrero de 2026 - 09:29

Alineación del FC Barcelona para enfrentar al RCD Mallorca

El FC Barcelona confirmó su alineación para el duelo ante el RCD Mallorca en la jornada 23 de LaLiga.

Alineación del FC Barcelona para enfrentar al RCD Mallorca

Alineación del FC Barcelona para enfrentar al RCD Mallorca

FOTO / FC BARCELONA

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, ha dejado fuera del once a Frenkie de Jong y Ferran Torres, mientras que Jagoba Arrasate apuesta por dos exbarcelonistas: Pablo Torre y Jan Virgili, en el equipo titular ante el Mallorca.

Así en el doble pivote estarán Casadó y Dani Olmo, mientras que Lewandowski volverá a ser el nueve y Fermín jugará de mediapunta.

Por parte de los baleares, Arrasate contará con Muriqi como principal referencia en ataque.

Alineación del FC Barcelona y el Mallorca

FC Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, Dani Olmo; Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Mateu Jaume, Pablo Torre, Jan Virgili; y Muriqi.

En esta nota:
Seguir leyendo

Copa del Rey: FC Barcelona reveló once inicial para duelo ante Albacete

¡EVITAN LA SORPRESA!: FC Barcelona aguantó al Albacete para seguir avanzando en Copa del Rey

Albacete vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir cuartos de final Copa del Rey

Recomendadas

Últimas noticias