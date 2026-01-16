Álvaro Arbeloa sobre convocatoria vs Albacete: "Lo asumí y lo volvería a hacer"

Álvaro Arbeloa respondió a la crítica que recibió por su primera convocatoria al mando del primer equipo del Real Madrid , en la derrota ante el Albacete que costó la eliminación de la Copa del Rey , realizando una defensa a ultranza de la cantera y aclaró que no hubo descansos a jugadores que no viajaron.

"La convocatoria de Albacete fueron los jugadores que estaban disponibles y podían jugar. Los que se quedaron es porque no podían hacerlo, o si lo hacían había riesgo de lesión. Valoré el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, de la semana tan dura que había tenido y los esfuerzos hechos. No solo mostró disposición, quiso echarse el equipo a la espalda, pidió el balón, encaró una y otra vez. Eso es ser un líder y es lo que quiero y necesito de él", manifestó.

Arbeloa, que ha crecido como técnico en la cantera del Real Madrid desde su primer paso, hizo una defensa a ultranza de los canteranos que jugaron en Albacete.

"He leído mucha crítica a la cantera y a los canteranos. Sabed que me vais a tener enfrente siempre porque el Real Madrid tiene los mejores canteranos del mundo y me van a tener siempre a su lado", dijo.

Álvaro Arbeloa no está arrepentido de sus decisiones

El nuevo técnico del Real Madrid no se arrepintió de ninguna de sus decisiones del primer día. "Todo el que estaba disponible para jugar en Albacete, vino. Los que se quedaron es porque no podían jugar o, si lo hacían, asumían un riesgo de lesión. Lo asumí y lo volvería a hacer".

Para Arbeloa fue un "fracaso" caer en Copa del Rey ante un equipo de categoría inferior, pero se mostró convencido del crecimiento que va a protagonizar el Real Madrid. "He fracasado muchas veces, no he llegado aquí de éxito en éxito en la cantera. Me han hecho crecer muchos momentos muy difíciles. Reflexionar y mejorar. Por eso soy firme creyente de que los fracasos te hacen mejorar y te acercan donde quieres llegar".

Por eso enfocó ya al Levante "con mucha energía" de competir en un partido que calificó de "fundamental" para "seguir en la lucha por LaLiga" y en el que pidió el apoyo de la afición del Santiago Bernabéu.

Su llegada a la ciudad deportiva de Valdebebas el viernes, a las 6:57 de la mañana, se le trasladó al técnico en rueda prensa. "Si sorprende es porque en el Castilla no me veíais entrar. Suelo llegar pronto porque hay mucho trabajo. Del primer día al último voy a dar lo mejor de mi mismo. Trabajaré las horas que sean necesarias para poner al equipo donde se merece y pelear por ganar todos los títulos".

FUENTE: EFE