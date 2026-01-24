Álvaro Arbeloa sobre Vinicius Jr.: "Es una suerte tremenda tenerlo y hay que buscarle el máximo de veces"

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa , calificó este sábado el triunfo ante el Villarreal (0-2) como una "victoria de equipo y de grupo" y elogió el compromiso y la aportación de todos sus jugadores.

"La salida al campo del Villarreal era una de las más complicadas que nos quedaban en la Liga y hay que darle mucho mérito a la victoria", dijo el entrenador, que elogió el nivel demostrado por el brasileño Vinicius Jr.

"Es una suerte tremenda tenerlo y hay que buscarle el máximo de veces posible", indicó Arbeloa, que pese a las buenas sensaciones señaló que su equipo tiene capacidad "para dar más".

"Tenemos margen de mejora. Tenemos pocos entrenamientos juntos y no hemos tenido tiempo para trabajar. Tenemos mucho que mejorar en todos los aspectos, pero empezando desde la solidez y el trabajo", explicó.

Más reacciones de Álvaro Arbeloa

Arbeloa admitió que el contragolpe será una de las armas que utilizará su equipo "porque no se puede ir contra la naturaleza" de los jugadores.

"Al espacio son dominantes, veloces y definen bien. Cuando podamos correr, lo vamos a hacer", aseguró el preparador madridista, que también elogió la comunión que existe en el vestuario.

"Lo primero de un equipo es saber que tenemos que estar juntos. Vamos a pasar por situaciones complicadas, pero desde la unidad es como se consiguen los objetivos. Me he encontrado un grupo sano que se aprecia muchísimo y esta es la primera regla de cualquier deporte colectivo", sentenció.

FUENTE: EFE