El puertorriqueño Oscar Collazo buscará asaltar el peso mosca en pleito ante Ricardo Sandoval

El invicto púgil puertorriqueño Oscar Collazo ascenderá oficialmente dos categorías para enfrentar un reto de gran nivel, un choque ante el campeón unificado de la categoría de peso mosca Ricardo Sandoval, en velada de Most Valuable Promotions, Golden Boy y DAZN Boxing el 10 de octubre.

Collazo (15-0, 12 KOs), campeón mínimo y número 10 libra por libra del boxeo estará como coestelar en una noche en la que quiere seguir marcando capítulos de su historia, ante el actual campeón CMB y la AMB de las 112 libras, "El Niño" Sandoval (27-2, 18 KOs), un púgil de 27 años de edad que viene de ganar de gran manera en Japón ante Kenshiro Teraji en julio del pasado año 2025.

Por su parte, el orgullo de Villalba, Puerto Rico deja atrás las 105 libras y no hace parada en las 108, donde René "El Chulo" Santiago, su amigo y compatriota mantiene en su poder títulos unificados para hacer su primera aparición al más alto nivel en las 112 libras, en busca de asaltar la categoría.

"El Pupilo", de 29 años de edad llega a este pleito luego de derrotar cómodamente en 2 asaltos a Neider Valdez en velada del pasado mes de junio en la ciudad de California.

El combate entre Collazo y Sandoval será el evento coestelar, mientras que los invictos contendientes Floyd Schofield y Lucas Bahdi disputarán el título mundial vacante de peso ligero de la AMB.

: Back to back world championship fights on October 10th!#SchofieldBahdi | #CollazoSandoval | LIVE on DAZN | Oct. 10 pic.twitter.com/0MhurrvPIS — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) August 27, 2026

Un motivado Oscar Collazo

"Agradezco a Miguel Cotto Promotions y a Golden Boy por brindarme esta gran oportunidad de subir de peso para una pelea importantísima y hacer historia para el boxeo puertorriqueño al enfrentarme a otro campeón unificado. Sandoval es un reto que me motiva a mí y a mi equipo", mencionó el también llamado "Kollazo".

El evento será transmitido a través de DAZN y hasta el momento no se han mencionado más detalles sobre los demás protagonistas de la noche del 10 de octubre.