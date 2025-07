"Amir Murillo podría ser el jugador que más ha mejorado en el Marsella", confesó Roberto De Zerbi

"Me encantó Murillo desde que lo vi, cuando llegó veo a un chico que es bueno siempre que juega, que es digno y fuerte defensivamente, él da el 100% cuando juega y no se enfurruña cuando no lo hace", confesó el Director Deportivo. "Es increíble no creía que aún existieran jugadores como él".

Amir Murillo fue criticado al inicio en Francia

"En el partido contra Nantes perdió uno o dos pases, durante los 20 minutos completos lo golpeé, al día siguiente hablé por teléfono con Medhi y me dijo entrenador, sé que no tuvo un mejor partido ayer pero no lo ayudaste precisamente a encontrar su camino, sabemos que no está en su mejor nivel, pero tenemos que ayudarlo y fuiste un poco duro".

Roberto De Zerbi en una reunión le pidió disculpas a Amir Murillo por presionarlo y desde ese momento todo mejoró, el panameño recuperó su nivel, se encuentra en buena forma y firmó renovación hasta el 2028.