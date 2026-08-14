LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  14 de agosto de 2026 - 17:32

Andrés Andrade brindó asistencia en goleada del LASK Linz

El defensor panameño Andrés Andrade aportó en la victoria del LASK Linz en la Bundesliga austriaca.

Andrés Andrade brindó asistencia en goleada del LASK Linz

Andrés Andrade brindó asistencia en goleada del LASK Linz

FOTO: ANDRÉS ANDRADE
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

El LASK Linz con asistencia del panameño Andrés Andrade y la expulsión de Robert Ljubicic al 74', goleó 4-1 al Sportvereinigung Ried en la tercera jornada de la Bundesliga de Austria.

Los Blanquinegros iniciaron perdiendo el partido con un gol de Niama Pape Sissoko al minuto 9', pero la reacción del campeón llegó con los goles de Samuel Adeniran (10'), Moses Usor (18') con asistencia de Andrade, Samuel Adeniran (27') y Christoph Lang (58').

Números de Andrés Andrade vs Ried

El seleccionado nacional de 27 años jugó los 90' minutos, tuvo 11 contribuciones defensivas, 7 despejes, 8 recuperaciones, 3/3 en duelos terrestres, 2/2 en duelos aéreos, 65 toques de balón, 1 asistencia, 1 pase clave, 44/51 (86%) en pases precisos y 1 tiro en total.

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