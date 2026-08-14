Andrés Andrade brindó asistencia en goleada del LASK Linz

El LASK Linz con asistencia del panameño Andrés Andrade y la expulsión de Robert Ljubicic al 74', goleó 4-1 al Sportvereinigung Ried en la tercera jornada de la Bundesliga de Austria .

El club del canalero suma tres victorias en tres partidos, liderando así la tabla de posiciones con 9 puntos y demostrando la razón por la que son los actuales campeones.

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Los Blanquinegros iniciaron perdiendo el partido con un gol de Niama Pape Sissoko al minuto 9', pero la reacción del campeón llegó con los goles de Samuel Adeniran (10'), Moses Usor (18') con asistencia de Andrade, Samuel Adeniran (27') y Christoph Lang (58').

Números de Andrés Andrade vs Ried

El seleccionado nacional de 27 años jugó los 90' minutos, tuvo 11 contribuciones defensivas, 7 despejes, 8 recuperaciones, 3/3 en duelos terrestres, 2/2 en duelos aéreos, 65 toques de balón, 1 asistencia, 1 pase clave, 44/51 (86%) en pases precisos y 1 tiro en total.