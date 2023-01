 Aníbal Godoy confiesa que se quiere retirar en la MLS

El capitán de la selección de Panamá confesó que quiere retirarse en la MLS, además que este 2023 el planea ser campeón.

"No hemos podido llegar a final lastimosamente, pero en estos tres años hay buenos resultados y esperemos que este 2023 será mejor. Esta es mi novena temporada en MLS y mi misión es retirarme allí, lo más difícil es mantenerse".

"Tengo la espina, quiero ser campeón y este año espero que se me dé. Tenemos buen equipo, con dos o tres jugadores nuevos que pueden aportar mucho".

Aníbal Godoy destacó que está en un momento muy importante en su carrera que físicamente se siente en buen estado.

"Cada etapa del futbolista tiene su momento, cuando eres joven no has madurado, a los 25 empiezas a madurar, con 32 años te dicen viejo, porque inicié desde muy temprano en esto y yo me siento bien, físicamente, me siento a nivel".

"Yo siento que si estoy jugando con mi club, compitiendo a alto nivel, yo puedo ir a la selección y si no lo estoy es muy difícil que yo este en la selección", respondió Aníbal Godoy sobre su posible regreso a jugar con Panamá.

SOBRE THOMAS CHRISTIANSEN Y LA GIRA DE NOVIEMBRE

"Uno ve que tiene la capacidad, solo toca creer en nuestro fútbol, tratar de mejorar, esos partidos nos dan mejoras en los esquemas que queremos, el profe lo quiere variar y ha probado todo tipo de jugadores y eso nos viene bien", concluyó Aníbal Godoy.