Aníbal Godoy: "Espero que podamos hacer historia en este Mundial"

Aníbal Godoy , capitán de la Selección de Panamá habló para la página de la FIFA donde habló de la clasificación al Mundial 2026 y lo que se espera por parte del equipo de Thomas Christiansen en la Copa del Mundo.

FIFA: ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en la Copa Mundial?

Anibal Godoy: Historia. Es algo único. La verdad es que para nosotros, los panameños, esto es algo maravilloso. Y cada vez que lo pienso, creo que es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país.

¿Qué recuerdas de la Copa Mundial en Rusia?

Es el mejor recuerdo de mi carrera, aparte de cuando sellamos nuestra clasificación. El primer partido contra Bélgica, cuando escuché el himno nacional, se podía ver la felicidad en el rostro de todos. También se podía ver el sacrificio para lograr esa clasificación tan ansiada. Ser parte de un Mundial es algo único.

¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de Panamá desde que formas parte de la Selección?

Ha sido algo enorme, con jugadores tan magníficos. El progreso de la selección panameña, tanto a nivel técnico como táctico, ha sido tremendo. Creo que Thomas Christiansen le ha dado una identidad maravillosa a la selección. Espero que perdure por muchos años.

¿Qué tan desafiante fue el proceso de clasificación?

Creo que no haber participado en el Mundial de Catar nos ayudó a fortalecernos como equipo. Nos encontramos con situaciones similares en esta fase de clasificación. Así que, como equipo, estábamos preparados y sabíamos que no podíamos fallar esta vez. No sentimos mucha presión, por lo que el equipo manejó cada partido y situación muy bien.

Volverán a enfrentarse con Inglaterra, como en el 2018, ¿Qué recuerdas de ese partido?

Recuerdo los goles que marcaron en la primera mitad. Esos goles nos golpearon fuerte. Es lo que más recuerdo. Creo que este equipo está preparado. Está mejor preparado y tiene más experiencia. Creo que estamos bien preparados para jugar contra Inglaterra una vez más. Será un partido diferente esta vez. Cada día es una oportunidad para hacer historia. El día que llegue ese partido, sé que Panamá hará un buen partido y competirá bien. Esperamos poder dar la sorpresa.

¿Qué lecciones quedaron de la edición del 2018?

Aprendí mucho. A nivel individual, aprendí a ser más paciente. Aprendí a ser más precavido. En la cancha, el ritmo es diferente con los jugadores de élite. Jugadores que entrenan a diario como parte de un equipo de élite. Jugadores que juegan cada fin de semana como parte de un equipo de élite. Hay que estar más preparado mentalmente. Y físicamente, de hecho. Gestionar esas emociones y esa situación requiere mucha calma.

¿Cómo manejas la cuestión del liderazgo en este plantel?

Ha sido una responsabilidad maravillosa. No ha sido fácil, sabiendo que represento a un grupo no solo de muy buenos jugadores, un equipo de buenas personas, sino también a todo un país. Tal responsabilidad requiere mucho trabajo, mucha serenidad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. La disfruto. La he disfrutado al máximo. He disfrutado de la responsabilidad que me ha dado el entrenador. No solo yo, sino también los demás capitanes que han rendido bien. Me han facilitado el desempeño de este rol.

¿Qué ves en este grupo para llegar más lejos en la Copa Mundial?

Primero, que son grandes personas. Luego, que son jugadores de calidad. En este equipo, los buenos jugadores van y vienen. Tácticamente, somos una máquina bien engrasada. Este equipo está preparado para competir y espero que podamos hacer historia en este Mundial.

¿Cómo te gustaría que recuerdan a la Selección de Panamá en 2026?

Tenaces. Panamá es tenaz y tiene personalidad. Tenemos esa garra que siempre hemos demostrado en la cancha. Somos un equipo tenaz. Un equipo que nunca se rinde y con el que la gente puede identificarse. Los panameños deberían identificarse con nosotros, como lo hacen con su trabajo diario en oficinas o en obras de construcción. Queremos identificarnos con esa gente. Y sabemos que si ellos luchan, nosotros también debemos luchar.

¿Qué destacarías de Panamá futbolísticamente?

Su personalidad. Personalidad, trabajo en equipo. Nunca rehúye los momentos más importantes. Eso ha sido fundamental y valioso para este equipo gracias a la gran calidad de sus jugadores. Creo que la forma de jugar importa, jugar un fútbol atractivo importa. Ganar también importa, pero creo que esto ha sido maravilloso, y contar con muchos jugadores de gran calidad, tanto en defensa como en ataque, ha sido fundamental.

¿Estás ansioso por enfrentarte a jugadores de la talla de Kane o Modric?

Por supuesto. Son jugadores que veo todos los fines de semana, y tenemos compañeros que ya se han enfrentado a ellos. Pero, a nivel personal, disfruto viéndolos los fines de semana, sabiendo que juegan al más alto nivel, y que siempre podemos enfrentarnos a jugadores de gran calidad y medirnos con los mejores.

FUENTE: FIFA