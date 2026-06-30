Mundial 2026: México y Ecuador con sus onces listos en busca de boleto a octavos de final FOTO: miseleccionmx

La selección de México y el onceno de Ecuador ya presentaron sus alineaciones para el duelo en la ronda de 32 equipos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El regreso a la titularidad del goleador Raúl Jiménez sobresale en la alineación con la que México enfrentará este martes a Ecuador, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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