Mundial 2026: México y Ecuador con sus onces listos en busca de boleto a octavos de final

La selección de México y el onceno de Ecuador ya presentaron sus alineaciones para el duelo en la ronda de 32 equipos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
México formará con Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez; Julián Quiñones.
Alineación ecuatoriana para duelo en el Mundial 2026
Enner Valencia y Gonzalo Plata encabezarán este martes la ofensiva con la que Ecuador se medirá a México en el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se realizará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.
Ecuador formará con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.
FUENTE: EFE