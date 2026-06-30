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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  30 de junio de 2026 - 19:34

Mundial 2026: México y Ecuador con sus onces listos en busca de boleto a octavos de final

Listos los onces para duelo entre la selección de México y Ecuador en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: México y Ecuador con sus onces listos en busca de boleto a octavos de final

Mundial 2026: México y Ecuador con sus onces listos en busca de boleto a octavos de final

FOTO: miseleccionmx

La selección de México y el onceno de Ecuador ya presentaron sus alineaciones para el duelo en la ronda de 32 equipos de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

El regreso a la titularidad del goleador Raúl Jiménez sobresale en la alineación con la que México enfrentará este martes a Ecuador, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México formará con Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez; Julián Quiñones.

Alineación ecuatoriana para duelo en el Mundial 2026

Enner Valencia y Gonzalo Plata encabezarán este martes la ofensiva con la que Ecuador se medirá a México en el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se realizará en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Ecuador formará con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

FUENTE: EFE

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