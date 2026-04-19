Besiktas y Michael Amir Murillo sufren derrota con dos golazos

El Besiktas de Michael Amir Murillo sufrió un duro revés en la jornada de la Süper Lig de Turquía tras caer 2-1 en su visita al Samsunspor, en un partido donde la eficacia local marcó la diferencia.

El conjunto de Samsun golpeó en el momento justo y tomó ventaja en el segundo tiempo con anotaciones de Carlo Holse al minuto 50 y Tanguy Coulibaly al 56’, dos tantos que reflejaron su contundencia ofensiva frente a un rival que no logró capitalizar su dominio territorial.

Besiktas reaccionó en los minutos finales y logró descontar en el tiempo añadido gracias a un penal convertido por Kristjan Asllani (90+1’), pero el esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota.

A lo largo del encuentro, el equipo visitante intentó imponer condiciones con mayor posesión y presencia ofensiva, pero se encontró con un Samsunspor ordenado, que supo defender su ventaja y aprovechar sus oportunidades con precisión.

Con este resultado, Besiktas deja escapar puntos importantes en su lucha por los puestos de privilegio, mientras que Samsunspor suma una victoria de peso ante uno de los clubes más tradicionales del fútbol turco, reforzando su rendimiento como local.