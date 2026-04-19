Cristiano Ronaldo lidera goleada del Al Nassr en la Champions de Asia

El portugués Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al-Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera, y su equipo avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2.
A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Íñigo Martínez hizo el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido.
El cuarto tanto que selló la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.
El Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein.