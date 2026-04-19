FÚTBOL Fútbol Internacional -  19 de abril de 2026 - 12:25

Cristiano Ronaldo lidera goleada del Al Nassr en la Champions de Asia

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo alcanza los 969 goles, después del triunfo del Al Nassr en la Champions de Asia.

Cristiano Ronaldo lidera goleada del Al Nassr en la Champions de Asia

Cristiano Ronaldo lidera goleada del Al Nassr en la Champions de Asia

El portugués Cristiano Ronaldo abrió el camino de la goleada del Al Nassr ante el Al-Wasl (0-4) con su diana 969, que le sitúa a 31 de las mil en su carrera, y su equipo avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2.

El goleador Cristiano Ronaldo

El vigésimo sexto gol del exjugador del Real Madrid en lo que va de temporada llegó a los once minutos, cuando desde el punto de penalti llevó a la red un centro desde la derecha de Nawaf Boushal.

A partir de ese momento el Al Nassr se mostró superior a su rival. Íñigo Martínez hizo el segundo, en el minuto 24, a pase de Joao Felix, que también asistió a Abdulelah Al Amri, dos más tarde, que sentenció el partido.

El cuarto tanto que selló la goleada visitante lo firmó el senegalés Sadio Mané a pase de Abdullah El Hamdan.

El Al Nassr alcanzó así las semifinales de la Liga de Campeones de Asia 2 y jugará contra el ganador del choque entre el Al Ahli Doha y el Al Hussein.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bayern Múnich supera al Stuttgart y consigue anticipadamente el título de la Bundesliga

Premier League: Liverpool gana al Everton con gol de Van Dijk

AC Milan gana para recuperar el 2do puesto de la Serie A

Recomendadas

Últimas noticias