Antony sintió "falta de respeto" en su etapa en Manchester United

El atacante brasileño Antony , actual jugador del Betis, afirmó que sintió "falta de respeto" durante su anterior etapa en el Manchester United, donde no entraba en los planes del entrenador Ruben Amorim.

Antony (25 años) estuvo cedido en el Betis de febrero hasta el final de la pasada temporada. Después volvió al club con el que tenía contrato, el Manchester United, que finalmente le traspasó de manera definitiva al propio Betis, en una operación que según la prensa española alcanzó los 25 millones de euros (29,3 millones de dólares).

El fichaje de Antony a los "Red Devils"

Antony había llegado al club de Old Trafford desde el Ajax en 2022, en un fichaje que ascendió a 111 millones de dólares.

"No soy una persona a la que le gusten las polémicas, que señale a otras personas, y no voy a mencionar a nadie", dijo el viernes Antony a ESPN Brasil.

"Pero creo que hubo un poco de falta de respeto allí, un poco de rudeza, nadie te daba los buenos días o las buenas tardes. Pero ya es pasado, no daré importancia a esas cosas. Ahora estoy aquí, en el Betis, estoy viviendo aquí y es lo más importante para mí", apuntó.

Con el United, Antony firmó 12 tantos en 96 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

"Asumo mis responsabilidades en que las cosas no funcionaran, en no rendir allí como deseaba. Pero siempre intento hacer una lectura positiva del proceso, de manera global. Esa etapa en el United fue necesaria para encontrarme a mí mismo", sentenció.

