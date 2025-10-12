Arquero Berke Özer abandonó concentración de Turquía

La Federación Turca de Fútbol (TFF) denunció este domingo el "comportamiento inaceptable" del portero del Lille Berke Özer , que abandonó la concentración de la selección al día siguiente de una amplia victoria (6-1) el sábado contra Bulgaria en las eliminatorias para la Copa Mundial 2026.

"Berke Özer, uno de los porteros de nuestro equipo nacional, abandonó nuestro centro de entrenamiento a su regreso a Estambul, alegando su no selección para el partido Bulgaria-Turquía de ayer, sin autorización de nuestro cuerpo técnico y administrativo", señaló la TFF en un comunicado.

"Inaceptable comportamiento" de Berke Özer

"En momentos en los que nos esforzamos con dedicación para clasificarnos para la Copa del Mundo, un comportamiento así es inaceptable", añadió la federación.

Protagonista de un excelente inicio de temporada con el Lille, Özer (25 años, 2 selecciones) afirmó en un comunicado publicado en Instagram haber abandonado la concentración "con el permiso del cuerpo técnico".

Denunciando, sin embargo, decisiones del cuerpo técnico turco "no motivadas por el rendimiento", el jugador del Lille añadió que había mencionado un "dolor" antes de incorporarse a la concentración, indicando haber explicado al cuerpo técnico turco que prefería descansar si no iba a jugar.

El DT de la selección de Turquía, el italiano Vincenzo Montella, alineó el sábado por la noche al portero de Galatasaray Ugurcan Çakir y dejó en el banquillo a Altay Bayindir y Mert Günok, porteros de Manchester United y Besiktas.

Turquía, que recibe el martes a Georgia, ocupa el segundo lugar del grupo E detrás de España con 6 puntos en tres partidos.

FUENTE: AFP