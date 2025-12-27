Arsenal logra triunfo ante el Brighton y se mantiene líder

En el minuto 75, en un remate con rosca hacia el 2-2 de Yankuba Minteh, David Raya voló y despejó a saque de esquina todas las dudas del Arsenal , que sostuvo el liderato con una victoria concluyente durante una hora, lanzada por un gol de Martin Odegaard, y muy sufrida en el tramo final ante el Brighton (2-1).

A su manera, entre los vaivenes que atraviesa en los últimos tiempos, mientras recupera por tramos su versión más potente, el conjunto de Mikel Arteta aún padece lapsus, se mueve sobre el alambre en determinados momentos, pero sobrevive en la cumbre, este sábado por la parada decisiva del guardameta internacional español. Fue determinante.

La otra oportunidad fue de Bukayo Saka, que estrelló su remate sin ángulo contra el cuerpo de Verbruggen, inmóvil a la espera del zapatazo del extremo internacional inglés, uno de tantos y tantos recursos a disposición de Arteta. Cualquiera marca la diferencia en cualquier momento. Así fue después con Martin Odegaard. Su zurdazo desde el borde del área ya fue el 1-0. Tuvo demasiado tiempo para armar su disparo. No suele fallar jamás.

Arsenal sigue líder de la Premier League

Era tan solo el minuto 14. El primer paso del Arsenal, este sábado con Martin Zubimendi y Mikel Merino en el once titular en el centro del campo, además de Odegaard. No sólo fue el gol a favor, sino el desarrollo de todo el encuentro hasta entonces y más allá, reducido a la nada el Brighton en sus inconsistentes ataques sin destino alguno. Sin opciones.

Pero tampoco le valió aún para nada al conjunto visitante, con el 2-0 en contra por el balón parado del Arsenal, por uno de esos saques de esquina que provocan el caos en cada defensa de cada rival, cuando carga con todos sus jugadores al segundo palo para el golpeo de Declan Rice al primero. En su comba intervino Rutter. Gol en propia portería.

Aún era el minuto 52, justo en el momento que el Brighton aparentaba una reacción. La aplacó unos instantes el 2-0 del Arsenal, también una volea de Gyokeres rechazada por el guardameta neerlandés, pero su rival resurgió de repente, con el 2-1 de Diego Gómez después de un rebote en el poste, a media hora del final. Una seria y nítida advertencia.

