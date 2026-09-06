Arsenal se lleva el Derbi de Londres ante el Chelsea

El Arsenal se quedó con uno de los grandes partidos de la jornada en la Premier League al derrotar 2-1 al Chelsea este domingo en el Emirates Stadium, en un intenso derbi londinense que tuvo goles, alternativas y una expulsión.

El triunfo permite al conjunto dirigido por Mikel Arteta mantener su arranque perfecto en el campeonato inglés, después de haber superado previamente al Coventry City y al Aston Villa.

Chelsea se adelantó muy temprano. Morgan Rogers necesitó apenas dos minutos para abrir el marcador con una gran definición de volea, sorprendiendo a David Raya y poniendo a los visitantes en ventaja.

La reacción del Arsenal no tardó en llegar. Kai Havertz apareció en el minuto 25 para establecer el empate, con una definición precisa que devolvió la igualdad al marcador antes del descanso.

Tras el descanso, los Gunners dieron vuelta al encuentro. Martin Ødegaard marcó el 2-1 en el minuto 50 con una brillante definición, culminando una jugada en la que Havertz también tuvo protagonismo.

Un Arsenal perfecto

Con esta victoria, el Arsenal suma tres triunfos en tres jornadas y se mantiene entre los equipos que han comenzado la temporada con paso perfecto. Antes del Chelsea, había vencido 3-0 al Coventry City y 1-0 al Aston Villa.

Además, el triunfo extiende el dominio reciente de los Gunners sobre el Chelsea en la Premier League. Los londinenses llegaron a este partido con una racha de nueve encuentros consecutivos sin perder ante los Blues en el campeonato inglés.