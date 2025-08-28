Así fue la derrota del Sporting San Miguelito ante Real España en la Copa Centroamericana 2025

FINAL DEL PARTIDO
Devron García, Brayan Moya, Nixon Cruz y Gustavo Moura, marcaron los goles del triunfo.
Copa Centroamericana 2025
El Sporting San Miguelito perdió 4-0 frente al Real España de Honduras en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025.
Los Académicos terminaron líderes del grupo B con 7 unidades, asegurando su presencia en los cuartos de final.