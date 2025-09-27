EN VIVO

FÚTBOL

Así venció el Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi por la jornada de LaLiga

Así venció el Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi por la jornada de LaLiga

Así venció el Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi por la jornada de LaLiga

FOTO: Javier SORIANO / AFP
Fútbol Internacional - 

El Atlético de Madrid se lleva el derbi ante el Real Madrid en la jornada de LaLiga, con un brillante Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid superó como local al Real Madrid por marcador de 5-2 en el derbi por la jornada 7 de la competición española (LaLiga) desde el Riyadh Air Metropolitano.

Julián Álvarez lideró con doblete

Live Blog Post

Final del partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1971973351473402132&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Minuto 75'

El Real Madrid toma la pelota y busca generar peligro, mientras que los locales se defienden en su propio campo.

Live Blog Post

Golazo de la araña

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971965690317099229&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Julián anota desde el punto penal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971962265315217803&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Penal para los locales

Arda Guler llegaba a rechazar el balón y terminó con la pierna en alto golpeando a Nico.

Live Blog Post

En marcha el segundo tiempo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1971960019085414802&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Descanso en el Metropolitano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971956810497335317&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Sorloth llegó para el empate

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971954801962635619&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Lo empataba el Atleti, pero es anulado

Lenglet llegó en el balón detenido, pero la pelota golpea en su brazo antes de introducirse en el arco.

Live Blog Post

Guler le da la vuelta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971952283241140321&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La respuesta merengue

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971949290848460857&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Gol del Atleti

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971946674928119831&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

10' minutos de partido

Sorloth ha llevado peligro al arco rival en varias ocasiones

Live Blog Post

Inicia el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1971942148003291281&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Entrada en calor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/1971940794853720179&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Listos en cancha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971934648302543097&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Llegada al escenario

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1971927004024037751&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Los locales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1971923144987570399&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

XI del Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1971925575737675915&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

El Atlético de Madrid derrota al Real Madrid en derbi de goles en LaLiga

Real Madrid: "No hay que relajarse", Xabi Alonso

Así venció el Real Madrid al Levante UD en la jornada de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias