Así venció el Atlético de Madrid al Real Madrid en el derbi por la jornada de LaLiga

Final del partido
Locura y pasión rojiblanca. pic.twitter.com/2joIIlnfDB— Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2025
FÚTBOL
El Atlético de Madrid se lleva el derbi ante el Real Madrid en la jornada de LaLiga, con un brillante Julián Álvarez.
El Atlético de Madrid superó como local al Real Madrid por marcador de 5-2 en el derbi por la jornada 7 de la competición española (LaLiga) desde el Riyadh Air Metropolitano.
Julián Álvarez lideró con doblete