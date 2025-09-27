El Atlético de Madrid derrota al Real Madrid en derbi de goles en LaLiga

El Atlético de Madrid superó al Real Madrid en el derbi disputado por la jornada 7 de la competición española (LaLiga) desde el Riyadh Air Metropolitano.

Julián Álvarez culminó su gran semana guiando este sábado al triunfo al Atlético de Madrid , con un doblete, en el que brilló con un magistral cobro de tiro libre.

Los "merengues" arrancaron con buen ritmo, pero fue el Atleti quien abrió el marcador con Robin Le Normand, apareciendo con el golpe de cabeza al minuto 14'.

El Real Madrid respondió con dos anotaciones, con Kylian Mbappé al 25' y Arda Guler al 36', pero sobre el final de la primera parte Alexander Sorloth de cabeza puso el 2-2 para irse al descanso igualados.

Picó la araña en triunfo del Atlético de Madrid

En la segunda mitad la balanza se inclinó a un solo lado y sobre el 51' Julian Álvarez definió bien desde el punto penal y al 63' el propio delantero argentino de tiro libre aumentó la ventaja en el marcador.

Y como si fuera poco, en el cierre del partido el recién ingresado Antoine Griezmann anotó el definitivo 5-2.

Con esta derrota, el equipo blanco pierde su condición de invicto, aunque sigue líder con 18 puntos, a la espera de lo que pueda hacer el Barcelona, segundo con 16 unidades, ante la Real Sociedad el domingo en Montjuic. El Atlético, que había tenido un inicio de campaña irregular con tres empates y una derrota, se acerca a los puestos de cabeza al subir al cuarto lugar, ahora con 12 puntos.