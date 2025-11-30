Athletic Club vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J15 de LaLiga

Athletic Club vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir la J15 de LaLiga

El Real Madrid viene de perder el liderato de LaLiga ante el FC Barcelona luego de sumar su tercer empate consecutivo.

En su visita al Girona, igualaron 1-1 con el gol 14 de Kylian Mbappé en el torneo que sirvió para rescatar la igualdad. Con este punto llegaron a 33 puntos, uno menos que el Barca.

Mientras tanto se medirán a los leones que son octavos con 20 puntos. Ellos vienen de ganar 2-0 al Levante con goles de Robert Navarro e Iñaki Williams.

La temporada pasada cada uno ganó un encuentro, los de San Mamés ganaron 2-1 y los Merengues ganaron el otro partido 1-0.

Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO Athletic Club vs Real Madrid

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: 1:00 P.M.

Lugar: Estadio San Mamés

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes