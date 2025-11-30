Sorteo de grupos para el Mundial 2026 de FIFA: Fecha, hora y dónde ver en VIVO

Panamá está lista para conocer a su grupo en el próximo Sorteo de la Copa Mundial 2026 de la FIFA en México, Canadá y Estados Unidos, este evento se llevará a cabo el 5 de diciembre.
En los bombos 2, 3 y 4, la posición de las selecciones en cada grupo se asignará según un patrón predefinido. Este patrón se detalla en la tabla incluida en el documento del procedimiento del sorteo. La posición de los equipos en los grupos dependerá del bombo del que se extraigan y del grupo al que se asignen.
En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.
Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA
Fecha, hora y dónde ver Sorteo Mundial 2026
- Fecha: Viernes, 5 de diciembre de 2026
- Hora: 12:00 pm
- Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.
- Dónde ver: EN VIVO por RPC desde las 10:30 am
FUENTE: FIFA