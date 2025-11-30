Curazao vs Panamá Femenina: Fecha, hora y dónde ver eliminatorias al Mundial Femenino 2027

La Selección Mayor de Panamá Femenina está lista para afrontar este domingo su debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025/26 ante Curazao, torneo con el cual comienza el camino eliminatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
Este también será el debut en la eliminatoria de Concacaf de Toña Is, quien llegó en el 2024 y disputó 11 partidos amistosos antes de llegar a este gran día, en los cuales consiguió siete victorias, dos empates y dos derrotas.
Panamá se encuentra en Curazao desde el viernes, habiendo entrenado ese día por la tarde en la cancha del club Jong Colombia y el sábado por la noche en el estadio donde se disputará el partido, el Rignaal «Jean» Francisca.
Fecha, hora y dónde ver Curazao vs Panamá Femenina
- Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025
- Hora: 7:00 pm
- Lugar: Curazao, Willemstad
- Dónde ver: ESPN y Disney +
FUENTE: FPF