Curazao vs Panamá Femenina: Fecha, hora y dónde ver eliminatorias al Mundial Femenino 2027

La selección de Panamá Femenina jugará este domingo ante Curazao en las eliminatorias rumbo al Mundial Femenino 2027.

La Selección Mayor de Panamá Femenina está lista para afrontar este domingo su debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025/26 ante Curazao, torneo con el cual comienza el camino eliminatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

El debut de las dirigidas por Toña Is será ante Curazao, en Willemstad, en el que será el primero de los cuatro partidos que deberá jugar por el grupo E de esta competencia. El primero de este grupo clasificará al Campeonato W 2026, donde se definirán los clasificados al próximo Mundial y a los próximos Juegos Olímpicos.

Este también será el debut en la eliminatoria de Concacaf de Toña Is, quien llegó en el 2024 y disputó 11 partidos amistosos antes de llegar a este gran día, en los cuales consiguió siete victorias, dos empates y dos derrotas.

Panamá se encuentra en Curazao desde el viernes, habiendo entrenado ese día por la tarde en la cancha del club Jong Colombia y el sábado por la noche en el estadio donde se disputará el partido, el Rignaal «Jean» Francisca.

Fecha, hora y dónde ver Curazao vs Panamá Femenina

  • Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025
  • Hora: 7:00 pm
  • Lugar: Curazao, Willemstad
  • Dónde ver: ESPN y Disney +

