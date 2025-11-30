Kadir Barría volvió al once en empate del Botafogo ante Corinthians

Con un Kadir Barría otra vez en en el once titular del Botafogo de Davide Ancelotti, igualaron 2-2 en su visita al Corinthians en la Neo Química Arena, en la 36ª jornada del Campeonato Brasileirao Serie A.

Corinthians anotó primero en los minutos iniciales: un error en la salida del portero de Botafogo dejó la pelota servida para que Raniele recuperara, se apoyara en Dieguinho y definiera con precisión el 1-0.

En la segunda mitad llegó la respuesta del “Fogão”. Cuiabano igualó el marcador y, poco después, Barrero completó la remontada con una gran acción por la banda para el 2-1.

Sin embargo, cuando Botafogo parecía tener el triunfo asegurado, apareció Gustavo Henrique. Tras una asistencia de Vitinho, el defensor remató dentro del área y selló el 2-2 definitivo en los instantes finales.

El empate mantiene a Botafogo en la quinta posición con 59 puntos, firme en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Para Corinthians, en cambio, el punto sabe a poco: complica su lucha por meterse en el G-8 y pelear por un cupo a la pre-Libertadores, aunque le permite sumar en un tramo irregular del campeonato.