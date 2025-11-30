Kadir Barría volvió al once en empate del Botafogo ante Corinthians

Con un Kadir Barría otra vez en en el once titular del Botafogo de Davide Ancelotti, igualaron 2-2 en su visita al Corinthians en la Neo Química Arena, en la 36ª jornada del Campeonato Brasileirao Serie A.
En la segunda mitad llegó la respuesta del “Fogão”. Cuiabano igualó el marcador y, poco después, Barrero completó la remontada con una gran acción por la banda para el 2-1.
Sin embargo, cuando Botafogo parecía tener el triunfo asegurado, apareció Gustavo Henrique. Tras una asistencia de Vitinho, el defensor remató dentro del área y selló el 2-2 definitivo en los instantes finales.
El empate mantiene a Botafogo en la quinta posición con 59 puntos, firme en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Para Corinthians, en cambio, el punto sabe a poco: complica su lucha por meterse en el G-8 y pelear por un cupo a la pre-Libertadores, aunque le permite sumar en un tramo irregular del campeonato.