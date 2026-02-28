Atlético de Madrid venció al Real Oviedo antes de medirse al FC Barcelona

Rumbo al partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el FC Barcelona en el Camp Nou, uno de los más importantes de la temporada, el Atlético de Madrid antes debió jugar ante Real Oviedo en LaLiga EA Sports, entre las rotaciones, cuatro paradas decisivas de Jan Oblak y un solo remate suyo entre los tres palos que significó la victoria en el minuto 93 y 11 segundos, por medio de Julián Álvarez .

Cuando el 0-0 parecía inevitable, el gol del atacante argentino marcó la diferencia dentro del área para reponer al conjunto rojiblanco en el podio de la tabla.

El once rojiblanco, como se preveía, se transformó en el Carlos Tartiere, entre el último partido contra el Brujas y el próximo contra el Barcelona. Descanso para toda la defensa tipo (Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri), el extremo Giuliano Simeone, el medio centro Koke Resurrección y el delantero Julián Álvarez, aparte de Antoine Griezmann, todos llamados a la alineación inicial en la visita al Camp Nou.

En el equipo titular entraron los laterales Nahuel Molina y Julio Díaz, debutante con el primer equipo a sus 21 años desde el filial; los centrales Robin Le Normand y José María Giménez; los centrocampistas Thiago Almada y Rodrigo Mendoza y el atacante Ademola Lookman, al que Diego Simeone le reclama más implicación y esfuerzo defensivo. No jugó de inicio contra el Brujas y está por ver si lo hará con el Barcelona, donde defiende un 4-0. El atacante nigeriano fue sustituido al descanso en Oviedo, cambiado por Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid mejoró en la segunda parte

El Atlético creció en la segunda parte en ambición, posesión y amenaza. A la hora de partido, Simeone introdujo en el campo a Giuliano Simeone, Koke Resurrección y Antoine Griezmann, entre el intenso interés del Orlando City en su fichaje en este mes de marzo y entre la incógnita de cuál será la decisión del atacante, que apunta al once en Barcelona. Los reemplazados fueron Mendoza, impreciso; Sorloth, sin ocasiones; y Cardoso, quien rindió a buen nivel y es una posibilidad para el Camp Nou, pendiente de la recuperación de Barrios.

Julián Álvarez dudó demasiado en un disparo. Lo lanzó mal, desviado, lejos de la contundencia de otros tiempos del atacante, que sigue en ese momento incierto que vive desde el pasado noviembre, lejos de la versión concluyente de la pasada temporada, tan necesaria para el Atlético cuando asoma la parte más decisiva de la campaña y que reencontró después para dar el triunfo al Atlético en el minuto 94.

