LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  24 de agosto de 2025 - 19:39

Azarías Londoño con anotación para la Universidad Católica ante Técnico Universitario

Azarías Londoño sigue sumando minutos como titular con la Universidad Católica en Ecuador y golea al Técnico Universitario.

Azarías Londoño

Azarías Londoño

Universidad Católica en X

El delantero panameño Azarías Londoño vuelve a marcar esta semana, pero en la Serie A de Ecuador cuándo se enfrentó con la Universidad Católica al Técnico Universitario en casa.

Londoño quién fue titular en este partido anotó el gol al minuto 54' cuando su compañero Mauro Díaz le daba la asistencia y le dio ventaja 2-0 a la Universidad Católica.

El jugador panameño venía de anotar en los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, el único tanto de su equipo que quedó eliminada de este torneo.

Azarías Londoño sigue sumando goles con la U Católica

Londoño llega a cuatro anotaciones en la Serie A de Ecuador y 1 tanto en Copa Sudamericana esta temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teleamazonasec/status/1959772997377519930&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Edinson Cavani se reencuentra con el gol en el triunfo de Boca Juniors

Ligue 1: Lille superó a Mónaco con gol sobre el final de Olivier Giroud

LaLiga: Real Madrid supera al Real Oviedo con doblete de Mbappé

Recomendadas

Últimas noticias