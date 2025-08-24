Azarías Londoño con anotación para la Universidad Católica ante Técnico Universitario

El delantero panameño Azarías Londoño vuelve a marcar esta semana, pero en la Serie A de Ecuador cuándo se enfrentó con la Universidad Católica al Técnico Universitario en casa.
El jugador panameño venía de anotar en los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, el único tanto de su equipo que quedó eliminada de este torneo.
Azarías Londoño sigue sumando goles con la U Católica
Londoño llega a cuatro anotaciones en la Serie A de Ecuador y 1 tanto en Copa Sudamericana esta temporada.