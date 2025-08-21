Azarías Londoño marcó un golazo en eliminación de "U" Católica de Copa Sudamericana

Azarías Londoño marcó un golazo pero no pudo evitar la eliminación de Universidad Católica a manos de Alianza de Lima en la Copa Sudamericana.

La Universidad Católica salió decidida a levantar la serie y un error defensivo de Alianza Lima permitió que abriera la cuenta a los 18 minutos por medio de Azarías Londoño, ante la salida apurada del arquero boliviano del once peruano Guillermo Viscarra.

Sin embargo, Alianza supo tomar el pulso al duelo y errores de la defensa de la Católica ante una jugada de pelota quieta habilitaron a Eryc Castillo en el área chica, que aseguró para el 1-1 a los 39 minutos.

El gol de Alianza complicó y el golpe de gracia para los ecuatorianos llegó a falta de diez minutos para el cierre del partido, con un disparo potente desde fuera del área que aseguró la clasificación de Alianza Lima.

Alianza se llevó la llave de octavos de final tras un 4-1 en el marcador global ante el equipo ecuatoriano.

Golazo de Azarías Londoño