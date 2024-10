Balón de Oro: L'Equipe manda duro mensaje al Real Madrid

Mensaje de L'Equipe al Real Madrid

"Una derrota electoral y una derrota moral" es el título de un artículo en el que Vincent Duluc escribe: "El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular".