Bayern Múnich goleó al Unión Berlín y consolidó su liderato

El Bayern Múnich sin el sancionado Luis Diaz, se impuso este sábado por 4-0 ante el Union Berlín con dos goles de Serge Gnabry, uno de Michael Olise y uno de Harry Kane .

El Bayern asumió el control desde el principio ante un Union que se concentraba en defenderse, cerrando espacios atrás y que prácticamente no logró tejer ninguna jugada de contragolpe a lo largo de los primeros 45 minutos.

Al comienzo, el Bayern tuvo algunos problemas para llegar con claridad pese a su clara superioridad en cuanto a posesión de pelota.

El Bayern lograba generar peligro ante todo cuando el Union adelantaba un poco sus líneas con lo que procuraba aprovechar los espacios con cambios de frente y pases de la mitad del campo buscando a Olise, a Serge Gnabry o a Lennart Karl.

En el 16 Kane puso a jugar a Karl con un cambio de frente y este, tras una pared con Joshua Kimmich, llegó al remate, que resultó demasiado central. En el 28 el propio Karl estrelló el balón contra el poste a centro de Josip Stasinic que había aprovechado un pase de Kimmich desde la raya central.

La resistencia del Union empezó a ceder y se rompió antes del descanso. Primero, en el 43, Olise abrió el marcador a pase al área de Leon Goretzka desde el círculo central. Olise paró la pelota, se deshizo con un recorte de Nsoki que lo marcaba y definió con un fuerte remate de pierna zurda.

Luego, en la última jugada del primer tiempo Gnabry marcó el segundo con un remate de pierna derecha dentro del área aprovechando un rebote que se había producido tras un centro de Kimmich.

Segundo tiempo de goles para el Bayern Múnich

Tras el descanso, el primero no se hizo esperar mucho. Kane marcó, en el 49, con un remate dentro del área a pase corto de Konrad Laimer.

A más tardar con el gol de Kane el partido estaba sentenciado y mientras el Union parecía concentrarse en tratar de limitar daños era evidente que el Bayern quería más y siguió apretando. El cuarto lo marcó Gnabry en el 67, aprovechando un rebote tras un remate bloqueado de Olise.

El partido le hubiera dado al Bayern para más goles. En el 78 Olise, a pase de Kane, remató contra el poste y en el 90 Kane, tras un buen robo de balón, falló en el mano a mano ante el portero.

FUENTE: EFE