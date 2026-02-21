Bayern Múnich vence al Frankfurt con doblete de Harry Kane y sigue líder

El Bayern Múnich ni siquiera necesitó exigirse demasiado para superar este sábado al Eintracht Frankfurt, al que doblegó con dos goles de Harry Kane y uno de Pavlovic, los dos primeros del minuto 16 al 20, para reafirmar su liderato, su condición única de favorito y advertir al Borussia Dortmund antes del 'Clásico' decisivo en una semana (3-2).
Seas quien seas. Este sábado fue el Eintracht Francfort, cuyo padecimiento empezó desde el saque inicial. El bloque dirigido por Albert Riera aguantó un cuarto de hora, hasta que un mal despeje y una intervención aún peor de Kaua Santos concedió el 1-0 al Bayern. Entre uno y otro fallo, Pavlovic conectó la volea con la izquierda a la que no alcanzó el portero.
Harry Kane sigue goleando con el Bayern Múnich
El inicio de otra victoria, ya irrebatible hasta casi el final (hasta que se lió con dos goles en contra), del Bayern, que agrandó la diferencia apenas cuatro minutos después.
Entre sus múltiples recursos, la estrategia a balón parado también reluce en un equipo con fenomenales pasadores y aún más rematadores: el córner lo lanzó Olise, peinado por Stanisic en primer instancia y cabeceado por Harry Kane. El 2-0.
A los dos anotados antes del minuto 20 frente al Eintracht, con un par de ocasiones más de Musiala, titular en la Bundesliga por primera vez desde el pasado 4 de abril, aún agregó otro Kane, ya en el minuto 68, con un certero zurdazo desde fuera del área que significó el 3-0.
Ya son 43 goles en este curso del goleador para la historia del Bayern y la selección inglesa, cuando aparece el Mundial 2026 y cuando aparece el momento decisivo de la temporada. Pero no sólo es él. También son Luis Díaz, con 19 tantos y 15 asistencias, aunque este sábado no diera ninguna, o Michael Olise, autor de 13 dianas, además de dar otras 25.