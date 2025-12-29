Béisbol Juvenil 2026: "Vamos a ser campeones", David Rodríguez

"Vamos a ser campeones en el 2026", dijo David Rodríguez uno de los lanzadores de la novena de Los Santos para el Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 que inicia esta semana.

"Ansioso, lleno de energía, me he estado preparando para el playball y voy a dar el todo por el todo por la provincia para llegar lejos y ser campeones", añadió.

Mientras que sobre su preparación para el torneo indicó: "He trabajado más en la localización, me he fortalecido más y he trabajado más los pitcheos secundarios", expresó el lanzador. Sobre su repertorio señaló que ha venido trabajando la recta, curva y junto al coach de lanzadores han trabajado también la mecánica".

Sobre el equipo dijo que es un grupo que ha estado junto desde pequeñas ligas y que entrenan juntos para mejorar.

"Que confíen plenamente en nosotros, vamos a dar todo por el todo, tenemos buen material para llegar lejos", fue el mensaje que envió Rodríguez.

El duelo en Azuero se vivirá en la primera jornada cuando los santeños se midan a Herrera el sábado 3 de enero en el Roberto Hernández.