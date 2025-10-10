Bélgica empató sin goles ante Macedonia en eliminatorias UEFA

Falta de inspiración, Bélgica se atascó contra Macedonia del Norte, este viernes en Gante (0-0), dejando escapar la posibilidad de tomar la delantera en el grupo J de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.
Tras empatar también en Macedonia (1-1), los jugadores dirigidos por Rudi Garcia no encontraron el camino a la portería a pesar de una clara dominación.
Bélgica empata en eliminatorias UEFA
Los belgas dejan así a sus visitantes el liderato de un grupo J con un futuro muy incierto, con macedonios, belgas y galeses separados por solo dos puntos.
Bélgica lo intentó todo, acumulando ocasiones, especialmente a través de Kevin De Bruyne y Jérémy Doku.
Pero sin un verdadero número 9, los Diablos Rojos fueron inofensivos, con el portero oponente Stole Dimitrievski viéndose obligado a intervenir en pocas ocasiones.