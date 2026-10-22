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Besiktas vs Crystal Palace: EN VIVO, fase liga de la Europa League

Besiktas vs Crystal Palace: EN VIVO

Besiktas vs Crystal Palace: EN VIVO, fase liga de la Europa League

Foto: IA - Crystal Palace
Fútbol Internacional - 

El Besiktas de Michael Amir Murillo choca ante el Crystal Palace en la fase liga de la Europa League 2026-27.

El Besiktas de Michael Amir Murillo se enfrenta contra el Crystal Palace en la jornada 3 de la fase liga de la Europa League 2026-27.

90' Se agregan +5 minutos de tiempo extra.

89' Remate fallido por Dusan Vlahovic del Besiktas con remate de cabeza desde el centro del área.

88' Mano por parte de Anan Khalaili del Crystal Palace.

86' Remate fallado por Eddie Nketiah del Crystal Palace con remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área pero se marchó ligeramente desviado.

85' Cambio para el Crystal Palace. Entra al campo Eddie Nketiah sustituyendo a Jørgen Strand Larsen debido a una lesión.

80' Partido detenido por lesión sobre Jørgen Strand Larsen del Crystal Palace.

77' Ümit Akdag del Besiktas es expulsado por tarjeta roja.

75' Doble cambio en el Besiktas entran Dusan Vlahovic y Václav Cerny sustituyendo a Ilhan Fakili y Oh Hyeon-Gyu.

73' ¡GOOOOOOOL! El Besiktas empata el partido con el remate al arco de Junior Olaïtan con remate de pierna derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo.

71' Cambio en el Crystal Palace, entra al campo Darío Osorio sustituyendo a Yéremy Pino.

70' Tiro de esquina para el Besiktas. Lo cobra Jaydee Canvot.

68' ¡Otro remate fallido! Daichi Kamada del Crystal Palace intenta rematar con la derecha desde fuera del área.

67' Remate rechazado de Adam Wharton del Crystal Palace con rematede pierna izquierda desde fuera del área con asistencia de Yéremy Pino.

66' Tarjeta amarilla para Ümit Akdag del Besiktas por juego peligroso.

64' Doble cambio para el Besiktas, entran al campo Junior Olaïtan y y el panameño Amir Murillo sustituyendo a Kartal Yilmaz y Taylan Bulut.

60' Doble cambio para el Crystal Palace. Entran al campo Ismaïla Sarr y Jørgen Strand Larsensustituyendo a Dwight McNeil y Jean-Philippe Mateta.

55' ¡Gooooool! Jean-Philippe Mateta remata de zurda desde el lado izquierdo del interior del área para darle la ventaja. Besiktas 1-2 Crystal Palace

51' ¡Gol válido! Luego de una revisión por posible fuera de juego el VAR válida la jugada para el Crystal Palace.

Crystal Palace

50' ¡Goooool! Yéremy Pino marca el empate para el Crystal Palace con remate de pierna izquierda desde el centro del área por bajo.

Empieza la segunda parte del Besiktas vs Crystal Palace

¡Finalizan los primeros 45 minutos! Besiktas 1-0 Crystal Palace

45' +3 ¡GOOOOOOOL! Wilfred Ndidi del Besiktas remata con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.

45' +3 Tarjeta amarilla para Yéremy Pino del Crystal Palace por juego peligroso.

45' Se agregan +3 minutos de tiempo extra.

44' Leandro Trossard del Besiktas recibe falta en la zona defensiva.

42' Remate fallado por Ümit Akdag del Besiktas remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.

41' Taylan Bulut Besiktas recibe una falta en la zona defensiva.

39' Cambio temprano en el Besiktas, entra al campo Salih Özcan sustituyendo a Fabio Miretti debido a una lesión.

38' Se reanuda el partido.

36' Se detiene el juego debido a una lesión del Fabio Miretti del Besiktas.

34' Ümit Akdag del Besiktas ha recibido una falta en la zona defensiva.

33' Córner para el Crystal Palace. Cobrado por Tiago Djaló.

30' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace remato con la derecha desde el centro del área.

29' Córner para el Crystal Palace. Cobrado por Taylan Bulut.

28' Falta de Oh Hyeon-Gyu del Besiktas.

27' Leandro Trossard del Besiktas ha recibido una falta en la banda izquierda.

20' Remate fallado por Tyrick Mitchell del Crystal Palace con remate de zurda, el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

18' Remate fallado por Oh Hyeon-Gyu del Besiktas con remate de cabeza desde el lado derecho que se le va demasiado alto.

18' Corner para el Besiktas. Lo cobra Tyrick Mitchell.

16' Fuera de juego para el Crystal Palace por parte de Adam Wharton que intentó un pase en profundidad pero Jean-Philippe Mateta estaba en posición adelantada.

15' Remate fallado por Chris Richards del Crystal Palace con remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha.

14' La primera amarilla del partido para Wilfred Ndidi del Besiktas por una jugada peligrosa.

10' Kartal Yilmaz del Besiktas ha recibido una falta en la zona defensiva.

8' Falta de Dwight McNeil del Crystal Palace.

7' ¡GOL ANULADO POR EL VAR! Tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador por fuera de juego.

6' ¡GOOOOOOL! Llega el primero del encuentro por parte de Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace con remate con la izquierda desde el centro del área.

5' Jean-Philippe Mateta deñ Crystal Palace ha recibido una falta en la zona defensiva.

4' Falta de Wilfred Ndidi del Besiktas.

1' Yéremy Pino del Crystal Palace ha recibido una falta en la zona defensiva.

¡Rueda el balón en el Tüpra Stadium!

¡Salen los protagonistas al campo de juego!

LINE-UP DEL CRYSTAL PALACE

ALINEACIÓN DEL BESIKTAS

Nubel, Bulut, Tiago Djalo, Akdag, Ouattara, Yilmaz, Ndidi, Miretti, Trossard, Llhan Fakili y Oh Hyeon-gyu.

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