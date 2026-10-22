Besiktas vs Crystal Palace: EN VIVO, fase liga de la Europa League

90' Se agregan +5 minutos de tiempo extra.

89' Remate fallido por Dusan Vlahovic del Besiktas con remate de cabeza desde el centro del área.

88' Mano por parte de Anan Khalaili del Crystal Palace.

86' Remate fallado por Eddie Nketiah del Crystal Palace con remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área pero se marchó ligeramente desviado.

85' Cambio para el Crystal Palace. Entra al campo Eddie Nketiah sustituyendo a Jørgen Strand Larsen debido a una lesión.

80' Partido detenido por lesión sobre Jørgen Strand Larsen del Crystal Palace.

77' Ümit Akdag del Besiktas es expulsado por tarjeta roja.

75' Doble cambio en el Besiktas entran Dusan Vlahovic y Václav Cerny sustituyendo a Ilhan Fakili y Oh Hyeon-Gyu.

73' ¡GOOOOOOOL! El Besiktas empata el partido con el remate al arco de Junior Olaïtan con remate de pierna derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. | GOAL: JUNIOR OLAITAN HAS EQUALIZED FOR BENFICA!WHAT A SENSATIONAL GOLAZO!Besiktas 2-2 Crystal Palace. pic.twitter.com/MNpTzG5Cvo — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 22, 2026

71' Cambio en el Crystal Palace, entra al campo Darío Osorio sustituyendo a Yéremy Pino.

70' Tiro de esquina para el Besiktas. Lo cobra Jaydee Canvot.

68' ¡Otro remate fallido! Daichi Kamada del Crystal Palace intenta rematar con la derecha desde fuera del área.

67' Remate rechazado de Adam Wharton del Crystal Palace con rematede pierna izquierda desde fuera del área con asistencia de Yéremy Pino.

66' Tarjeta amarilla para Ümit Akdag del Besiktas por juego peligroso.

64' Doble cambio para el Besiktas, entran al campo Junior Olaïtan y y el panameño Amir Murillo sustituyendo a Kartal Yilmaz y Taylan Bulut.

60' Doble cambio para el Crystal Palace. Entran al campo Ismaïla Sarr y Jørgen Strand Larsensustituyendo a Dwight McNeil y Jean-Philippe Mateta.

55' ¡Gooooool! Jean-Philippe Mateta remata de zurda desde el lado izquierdo del interior del área para darle la ventaja. Besiktas 1-2 Crystal Palace | GOAL: JEAN-PHILIPPE MATETA SEALS THE COMEBACK FOR CRYSTAL PALACE!WHAT A SENSATIONAL GOLAZO!Besiktas 1-2 Crystal Palace. pic.twitter.com/3kaGZGVAss — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 22, 2026

51' ¡Gol válido! Luego de una revisión por posible fuera de juego el VAR válida la jugada para el Crystal Palace.

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