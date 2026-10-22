Besiktas vs Crystal Palace: EN VIVO, fase liga de la Europa League

22-10-2026 15:11
50' ¡Goooool! Yéremy Pino marca el empate para el Crystal Palace con remate de pierna izquierda desde el centro del área por bajo.
22-10-2026 15:06
Empieza la segunda parte del Besiktas vs Crystal Palace
22-10-2026 14:51
¡Finalizan los primeros 45 minutos! Besiktas 1-0 Crystal Palace
22-10-2026 14:48
45' +3 ¡GOOOOOOOL! Wilfred Ndidi del Besiktas remata con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
22-10-2026 14:48
45' +3 Tarjeta amarilla para Yéremy Pino del Crystal Palace por juego peligroso.
22-10-2026 14:47
45' Se agregan +3 minutos de tiempo extra.
22-10-2026 14:46
44' Leandro Trossard del Besiktas recibe falta en la zona defensiva.
22-10-2026 14:46
42' Remate fallado por Ümit Akdag del Besiktas remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
22-10-2026 14:45
41' Taylan Bulut Besiktas recibe una falta en la zona defensiva.
22-10-2026 14:42
39' Cambio temprano en el Besiktas, entra al campo Salih Özcan sustituyendo a Fabio Miretti debido a una lesión.
22-10-2026 14:41
38' Se reanuda el partido.
22-10-2026 14:39
36' Se detiene el juego debido a una lesión del Fabio Miretti del Besiktas.
22-10-2026 14:38
34' Ümit Akdag del Besiktas ha recibido una falta en la zona defensiva.
22-10-2026 14:37
33' Córner para el Crystal Palace. Cobrado por Tiago Djaló.
22-10-2026 14:34
30' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace remato con la derecha desde el centro del área.
22-10-2026 14:32
29' Córner para el Crystal Palace. Cobrado por Taylan Bulut.
22-10-2026 14:30
28' Falta de Oh Hyeon-Gyu del Besiktas.
22-10-2026 14:29
27' Leandro Trossard del Besiktas ha recibido una falta en la banda izquierda.
22-10-2026 14:24
20' Remate fallado por Tyrick Mitchell del Crystal Palace con remate de zurda, el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
22-10-2026 14:23
18' Remate fallado por Oh Hyeon-Gyu del Besiktas con remate de cabeza desde el lado derecho que se le va demasiado alto.
22-10-2026 14:22
18' Corner para el Besiktas. Lo cobra Tyrick Mitchell.
22-10-2026 14:20
16' Fuera de juego para el Crystal Palace por parte de Adam Wharton que intentó un pase en profundidad pero Jean-Philippe Mateta estaba en posición adelantada.
22-10-2026 14:19
15' Remate fallado por Chris Richards del Crystal Palace con remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra derecha.
22-10-2026 14:16
14' La primera amarilla del partido para Wilfred Ndidi del Besiktas por una jugada peligrosa.
22-10-2026 14:15
10' Kartal Yilmaz del Besiktas ha recibido una falta en la zona defensiva.
22-10-2026 14:13
8' Falta de Dwight McNeil del Crystal Palace.
22-10-2026 14:11
7' ¡GOL ANULADO POR EL VAR! Tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador por fuera de juego.
22-10-2026 14:07
6' ¡GOOOOOOL! Llega el primero del encuentro por parte de Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace con remate con la izquierda desde el centro del área.
22-10-2026 14:07
5' Jean-Philippe Mateta deñ Crystal Palace ha recibido una falta en la zona defensiva.
22-10-2026 14:06
4' Falta de Wilfred Ndidi del Besiktas.
22-10-2026 14:04
1' Yéremy Pino del Crystal Palace ha recibido una falta en la zona defensiva.
22-10-2026 14:02
¡Rueda el balón en el Tüpra Stadium!
22-10-2026 13:58
¡Salen los protagonistas al campo de juego!
22-10-2026 13:35
LINE-UP DEL CRYSTAL PALACE
22-10-2026 12:52
ALINEACIÓN DEL BESIKTAS
Nubel, Bulut, Tiago Djalo, Akdag, Ouattara, Yilmaz, Ndidi, Miretti, Trossard, Llhan Fakili y Oh Hyeon-gyu.