Michael Amir Murillo será suplente vs Crystal Palace en la Europa League

Michael Amir Murillo será titular vs Crystal Palace en la Europa League

El futbolista panameño Michael Amir Murillo será suplente con el Besiktas de Turquía en el compromiso frente al Crystal Palace de Inglaterra, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27, que se disputará desde las 2:00 p.m. en el Tüpras Stadium .

El conjunto turco llega a este encuentro con un inicio perfecto en la competición, luego de conseguir dos victorias en sus primeras dos presentaciones, resultados que le permiten sumar seis puntos de seis posibles .

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Por su parte, el Crystal Palace, equipo de la Premier League, registra una victoria y una derrota en sus primeros dos compromisos, acumulando tres unidades en el torneo europeo.

Amir de 30 años anotó en la pasada fecha contra el TSG 1899 Hoffenheim.

XI DEL BESIKTAS VS CRYSTAL PALACE EN LA EUROPA LEAGUE

Nubel, Bulut, Tiago Djalo, Akdag, Ouattara, Yilmaz, Ndidi, Miretti, Trossard, Llhan Fakili y Oh Hyeon-gyu.