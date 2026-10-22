FUTBOL Fútbol Internacional -  22 de octubre de 2026 - 08:09

Europa League: Partidos para hoy jueves 22 de octubre

Repasa a continuación todos los partidos a disputarse este jueves 22 de octubre en la UEFA Europa League.

Europa League: Partidos para hoy jueves 22 de octubre

Europa League: Partidos para hoy jueves 22 de octubre

FOTO: IA

Juventus, Milan y Besiktas afrontarán exigentes desafíos en la tercera jornada de la UEFA Europa League, mientras que el Celta de Vigo recibirá al Celtic en otro de los encuentros destacados.

El Besiktas del panameño Michael Amir Murillo enfrentará al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra en el Tüpras Stadium.

El Club turco viene de superar al TSG 1899 Hoffenheim en el torneo europeo con Amir de figura marcando un gol que le permite a su equipo sumar 6 puntos en 2 fechas.

Partidos para hoy jueves 22 de octubre en la Europa League

11:45 a.m. (hora de Panamá)

  • Lech Poznan vs Sunderland AFC
  • OFI vs Bayer Leverkusen
  • Ferencváros vs Sport Clube União
  • Sturm vs Marsella
  • Dinamo Zagreb vs NEC
  • Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva
  • Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar
  • Juventus vs Rennes

2:00 p.m. (hora de Panamá)

  • Viktoria Plzen vs Levski Sofia
  • Olympiacos vs Sparta Praha
  • Bournemouth vs Milan
  • Celje vs RB Salzburg
  • Beikta vs Crystal Palace
  • Lillestrøm vs Real Sociedad
  • Celtic vs Celta de Vigo
  • Omonia vs Benfica
  • Jagiellonia Biaystok vs Anderlecht
  • Hoffenheim vs Lyon

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