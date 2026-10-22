Europa League: Partidos para hoy jueves 22 de octubre FOTO: IA

Juventus, Milan y Besiktas afrontarán exigentes desafíos en la tercera jornada de la UEFA Europa League, mientras que el Celta de Vigo recibirá al Celtic en otro de los encuentros destacados.

El Besiktas del panameño Michael Amir Murillo enfrentará al Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra en el Tüpras Stadium.

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