LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  22 de octubre de 2026 - 08:32

Adalberto Carrasquilla sale lesionado y preocupa a Panamá antes de enfrentar a Curazao

El panameño Adalberto Carrasquilla enciende las alarmas en la selección de Panamá tras salir lesionado con Pumas.

Adalberto Carrasquilla sale lesionado y preocupa a Panamá antes de enfrentar a Curazao

Adalberto Carrasquilla sale lesionado y preocupa a Panamá antes de enfrentar a Curazao

FOTO: IA

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla salió lesionado en la derrota de Pumas UNAM 2-0 ante Santos Laguna, generando preocupación en la selección de Panamá de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX y disputado en el Estadio Corona, dejó malas noticias para el conjunto universitario y para la selección panameña, luego de que Carrasquilla tuviera que abandonar el terreno de juego al minuto 50, siendo sustituido por Víctor Arteaga.

La situación del volante canalero genera incertidumbre en el cuerpo técnico de la selección de Panamá, encabezado por Thomas Christiansen, tomando en cuenta la cercanía de los compromisos internacionales frente a Curazao.

La Selección de Panamá estará pendiente de las pruebas

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de "Coco" Carrasquilla y el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas, a la espera de una evaluación médica que determine su condición física.

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