Adalberto Carrasquilla sale lesionado y preocupa a Panamá antes de enfrentar a Curazao

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla salió lesionado en la derrota de Pumas UNAM 2-0 ante Santos Laguna, generando preocupación en la selección de Panamá de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX y disputado en el Estadio Corona, dejó malas noticias para el conjunto universitario y para la selección panameña, luego de que Carrasquilla tuviera que abandonar el terreno de juego al minuto 50, siendo sustituido por Víctor Arteaga.

MUCHO OJO, PANAMÁ Adalberto Carrasquilla salió por lesión en el Santos vs. Pumas. El futbolista se fue al suelo y pidió ser sustituido. La #LigaMX en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/m9XPZerEKE

La situación del volante canalero genera incertidumbre en el cuerpo técnico de la selección de Panamá, encabezado por Thomas Christiansen, tomando en cuenta la cercanía de los compromisos internacionales frente a Curazao.

La Selección de Panamá estará pendiente de las pruebas

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de "Coco" Carrasquilla y el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas, a la espera de una evaluación médica que determine su condición física.