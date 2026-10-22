Adalberto Carrasquilla sale lesionado y preocupa a Panamá antes de enfrentar a Curazao

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla salió lesionado en la derrota de Pumas UNAM 2-0 ante Santos Laguna, generando preocupación en la selección de Panamá de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
La situación del volante canalero genera incertidumbre en el cuerpo técnico de la selección de Panamá, encabezado por Thomas Christiansen, tomando en cuenta la cercanía de los compromisos internacionales frente a Curazao.
La Selección de Panamá estará pendiente de las pruebas
Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de "Coco" Carrasquilla y el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas, a la espera de una evaluación médica que determine su condición física.