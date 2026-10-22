COPA CENTROAMERICANA Fútbol Internacional -  22 de octubre de 2026 - 08:18

Copa Centroamericana 2026: Saprissa y Firpo igualaron en el Play-in con panameños en cancha

Fidel Escobar, Newton Williams y Rafael Águila se vieron las caras en la Copa Centroamericana 2026.

Copa Centroamericana 2026: Saprissa y Firpo igualaron en el Play-in con panameños en cancha
Copa Centroamericana 2026: Saprissa y Firpo igualaron en el Play-in con panameños en canchaFoto: CONCACAF

El Deportivo Saprissa de Costa Rica y el Club Deportivo Luis Ángel Firpo de El Salvador igualaron 0-0 en el partido de ida del play-in de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Jorge “El Mágico” González, en El Salvador.

El encuentro contó con la participación de tres futbolistas panameños. Fidel Escobar fue titular con el conjunto morado, mientras que Newton Williams ingresó al minuto 60 en sustitución de Gerson Torres. Por su parte, Rafael Águila también arrancó como titular con el equipo salvadoreño.

La llave queda abierta - Copa Centroamericana 2026

Con el empate sin goles, la serie queda abierta para el compromiso de vuelta, que se disputará el próximo 28 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Costa Rica, donde el ganador de esta eliminatoria asegurará su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

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