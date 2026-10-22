Copa Centroamericana 2026: Saprissa y Firpo igualaron en el Play-in con panameños en cancha Foto: CONCACAF

El Deportivo Saprissa de Costa Rica y el Club Deportivo Luis Ángel Firpo de El Salvador igualaron 0-0 en el partido de ida del play-in de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Jorge “El Mágico” González, en El Salvador.

¡El repechaje queda abierto para la vuelta! pic.twitter.com/LGaTF4BWhZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 22, 2026 El encuentro contó con la participación de tres futbolistas panameños. Fidel Escobar fue titular con el conjunto morado, mientras que Newton Williams ingresó al minuto 60 en sustitución de Gerson Torres. Por su parte, Rafael Águila también arrancó como titular con el equipo salvadoreño.

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