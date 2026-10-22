Copa Centroamericana 2026: Saprissa y Firpo igualaron en el Play-in con panameños en cancha

El Deportivo Saprissa de Costa Rica y el Club Deportivo Luis Ángel Firpo de El Salvador igualaron 0-0 en el partido de ida del play-in de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el Estadio Jorge “El Mágico” González, en El Salvador.
La llave queda abierta - Copa Centroamericana 2026
Con el empate sin goles, la serie queda abierta para el compromiso de vuelta, que se disputará el próximo 28 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en Costa Rica, donde el ganador de esta eliminatoria asegurará su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027.